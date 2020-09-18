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    18 сентября 2020, 21:28

    Временно исполняющего обязанности главы назначили в Дубне

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В городском округе Дубны назначили временно исполняющего обязанности главы. Им стал Сергей Куликов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления территориальной политики Подмосковья.

    18 сентября Максим Данилов сложил с себя полномочия главы городского округа Дубна по собственному желанию. Он был избран на пост главы города Дубна в 2017 году. В 2018 году стал главой одноименного городского округа.

    Временно исполняющим обязанности главы округа назначили Сергея Куликова.

    Новости SMI.FM