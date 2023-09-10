Подмосковье 10 сентября 2023, 11:50 Временно исполняющая полномочия главы в Протвине Оксана Лебедева проголосовала дистанционно Анна Мороз

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Временно исполняющая полномочия главы Протвина Оксана Лебедева посетила избирательный участок № 2402 на Лесном бульваре. Она проголосовала с помощью дистанционного электронного голосования.

«Для меня было важно попробовать новый формат голосования ДЭГ. Он комфортен для младшего поколения, которое, не меняя своих привычек и планов на выходные дни, может проголосовать удаленно», — рассказала Лебедева.

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По ее словам, прийти на выборы — это еще один повод пообщаться с жителями округа. Также Лебедева оценила созданные на УИК условия для голосования.

«Голосование в Протвине проходит активно и организованно. Установлены камеры видеонаблюдения, работают грамотные сотрудники. Они внимательно следят за ходом голосования, соблюдением всех норм законодательства», — добавила руководитель городского округа.

По данным на 10 сентября в 10:00, явка на выборах в Московской области достигла 44,19%. Проголосовали уже 2 481 782 человека.

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