Подмосковье 24 января 2024, 15:15 Временно исполняющая обязанности главы Лобни Анна Кротова встретилась с жителями микрорайона Депо Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с жителями улицы Деповская. Главными вопросами стали капитальный ремонт домов и передача канализационной станции в собственность муниципалитета.

В этом году в домах № 2а и № 4 на улице Деповская запланирован капитальный ремонт.

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«Звучит хорошо, но оказалось, замены коммуникаций, электрики, ремонта подвалов и кровли одного из домов недостаточно. Соседи рассказали, что их донимает сырость в квартирах и подъездах. С подъездами разберемся в рамках муниципальной программы. Работы по ремонту межпанельных швов уже обсудила напрямую с Фондом капитального ремонта. По итогам переговоров идем на дообследование домов», — рассказала Анна Кротова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Еще одна проблема микрорайона в том, что канализационно-насосная станция находится в собственности Московской железной дороги. Администрация Лобни решит этот вопрос совместно с руководством компании в ближайшее время.

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