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    15 июня 2022, 10:50

    Временную платформу Ольгино будущего МЦД-4 открыли в Балашихе

    Анастасия Аброськина

    Станцию Ольгино будущего МЦД-4 открыли в Балашихе. Ее обустроили пока что по временной схеме, чтобы сократить поток на платформе Железнодорожная, где летом начнется масштабная реконструкция.

    Временную платформу Ольгино будущего МЦД-4 открыли в Балашихе | Изображение 1

    Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

    Основную инфраструктуру станции Ольгино начнут строить параллельно с реконструкцией Железнодорожной. Это будет современный объект с эскалаторами и лифтами.

    Сегодня открыли временную инфраструктуру станции Ольгино будущего МЦД-4

    Анна Кротова.

    С 1 июля до Ольгино продлят три автобусных маршрута, а с 15-го запустят два новых — от ЖК «Столичный» и «Центр-2».

    «Построена временная деревянная платформа островного типа длиной 180 метров между первым и вторым главными путями. <…> Кроме того, ведется строительство постоянной платформы», — рассказал начальник МЖД Валерий Танаев.

    Временную платформу Ольгино будущего МЦД-4 открыли в Балашихе | Изображение 2Проект будущей платформы Ольгино

    В прошлом году губернатор Андрей Воробьев рассказал, что самая загруженная станция региона Железнодорожная станет свободнее благодаря новой платформе Ольгино.