Временную платформу Ольгино будущего МЦД-4 открыли в Балашихе

Станцию Ольгино будущего МЦД-4 открыли в Балашихе. Ее обустроили пока что по временной схеме, чтобы сократить поток на платформе Железнодорожная, где летом начнется масштабная реконструкция.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

Основную инфраструктуру станции Ольгино начнут строить параллельно с реконструкцией Железнодорожной. Это будет современный объект с эскалаторами и лифтами.

Сегодня открыли временную инфраструктуру станции Ольгино будущего МЦД-4 Анна Кротова.

С 1 июля до Ольгино продлят три автобусных маршрута, а с 15-го запустят два новых — от ЖК «Столичный» и «Центр-2».

«Построена временная деревянная платформа островного типа длиной 180 метров между первым и вторым главными путями. <…> Кроме того, ведется строительство постоянной платформы», — рассказал начальник МЖД Валерий Танаев.

Проект будущей платформы Ольгино

В прошлом году губернатор Андрей Воробьев рассказал, что самая загруженная станция региона Железнодорожная станет свободнее благодаря новой платформе Ольгино.