Подмосковье 16 марта 2023, 16:01 Временная дорога с ж/д переездом появится на период строительство путепровода в Апрелевке

Читать 360tv в

Временную дорогу с железнодорожным переездом построят в Апрелевке на период возведения путепровода. Его строительство осуществляется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и направлено на развитие МЦД-4. Открытие путепровода запланировано на 2024 год.

«Планируем завершить строительство объездного пути к началу апреля текущего года. Эта мера необходима для обеспечения безопасности водителей и пассажиров из-за закрытия действующего ж/д переезда на период строительных работ», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Реклама

Он также подчеркнул, что работы ведутся совместно с РЖД. Сейчас на объекте устраивают опоры путепровода со стороны улиц Апрелевской и Самохина, проводят переустройство инженерных коммуникаций.

Реклама

Согласно проекту, на участке построят двухполосный путепровод в составе транспортной развязки общей протяженностью свыше километра. Его длина превысит 270 метров. Также появится пешеходная зона, автобусные остановки и линии наружного освещения. Новый объект обеспечит бесперебойное автомобильное движение через железнодорожные пути в зоне МЦД-4, а также разгрузит прилегающую улично-дорожную сеть в Апрелевке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к 2024 году в Московской области откроют четыре путепровода над железной дорогой. Они появятся в Апрелевке, Опалихе, Аникеевке и поселке Быково.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».