«Враждебные России ресурсы». Председатель Мособлдумы ушел из Instagram и Facebook

Председатель Московской облдумы Игорь Брынцалов объявил, что прекращает вести соцсети Instagram и Facebook, принадлежащие платформе Meta. За новостями парламента и работы Брынцалова можно будет следить в Telegram и «ВКонтакте».

«Instagram и Facebook уже давно двигались в сторону односторонней цензуры, но сейчас они окончательно превратились во враждебные России и всем ее гражданам ресурсы, в платформу для откровенной военной пропаганды. Сегодня стало известно, что их редакционная политика разрешает прямые призывы к убийству граждан нашей страны. Это чистый экстремизм и ксенофобия», — считает Брынцалов.

Он пообещал продолжать информировать жителей о работе Мособлдумы и своей деятельности «как депутата от Балашихи и Реутова и секретаря регионального отделения партии „Единая Россия“» на новых площадках. Брынцалов завел канал в Telegram, а также призвал желающих подписываться на его страницу во «ВКонтакте».

Ранее от ведения аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram отказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. Причиной стала агрессивная политика платформ в отношении России. Воробьев назвал это не просто подлостью, а поддержкой убийств.

О том, что Meta позволила распространение в двух своих соцсетях материалов, призывающих к совершению насильственных действий в отношении российских граждан, включая военнослужащих, стало известно 11 марта. Разрешение ввели для некоторых стран. Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать Instagram на территории РФ. По данным Роскомнадзора, процедура введения ограничений на доступ к соцсети в России завершится в 00:00 14 марта.