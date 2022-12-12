Подмосковье 12 декабря 2022, 16:39 Вратарь подмосковного «Витязя» дебютировал на звездном уик-энде КХЛ

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Голкипер подмосковного хоккейного клуба «Витязь» Максим Дорожко принял участие в первом в своей карьере Матче Звезд КХЛ. Вратарь сыграл за команду дивизиона Боброва.

10 и 11 декабря в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошел тринадцатый звездный уик-энд КХЛ. В решающем матче команда дивизиона Боброва одержала победу над хоккеистами дивизиона Харламова со счетом 7:6.

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«Побеждать всегда приятно. Получил удовольствие от игры. Ради побед мы тренируемся и играем. Все очень классно», — отметил Максим Дорожко.

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Маскоты 23 хоккейных клубов также приняли участие в шоу Матча Звезд КХЛ. Талисман «Витязя» Святогор не стал исключением. Вместе с другими участниками он посоревновался в перетягивании каната и танцевальном баттле. Кроме того, маскоты посетили областную детскую клиническую больницу, где устроили «праздник под окнами» для 200 детей, проходящих лечении.

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