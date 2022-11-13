Подмосковье 13 ноября 2022, 19:09 Врачи Жуковской ГКБ спасли пострадавшего в лобовом ДТП водителя РИА «Новости»

Читать 360tv в

Врачи Жуковской городской клинической больницы спасли жизнь молодому мужчине, попавшему в страшное ДТП. После аварии у него оказался раздроблен таз. Его практически собирали по кусочкам. Операция длилась семь часов.

Пострадавшего в аварии мужчину зовут Григорий Мартиросян. Он работает водителем грузовой машины, а свободное время посвящает сфере IT. Момента аварии мужчина не помнит — очнулся уже в больнице.

Реклама

«По словам родственников, просто лобовое столкновение, в меня машина на большой скорости влетела — и все», — рассказал Мартиросян.

Реклама

В Жуковскую городскую клиническую больницу его доставили в критическом состоянии. В результате обследования у пострадавшего выявили многочисленные переломы костей таза. Прогноз был неясным — при подобных травмах риск летального исхода очень велик.

«Сложность в том заключается, что приходится обойти все нервы, сосуды, чтобы дойти до перелома. Там рядом проходят важные сосуды, нервы и важные органы организма», — пояснила заведующий травматологическим отделением ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ» Лаша Данелия.

Несмотря на риски, операцию решили провести через несколько дней. Все это время за судьбу мужчины в коридоре больницы переживал самый близкий человек — его мама. Врачам удалось убедить женщину, что все будет хорошо.

«Появилась надежда, сказали, что операция возможна, что ее можно провести в этой клинике. Я очень признательна врачам, просто им низкий поклон за сына», — поделилась она.

Таз пациента восстанавливали фактически по кусочкам. Операцию проводила мультидисциплинарная бригада из трех врачей. Из МОНИКИ имени Владимирского вызвали опытного травматолога. В течение семи часов медики не отходили от операционного стола.

«[Пациенту] установили две реконструктивные пластины тазовые, операция завершилась успешно, без больших кровопотерь», — отметила Данелия.

Сотрудники больницы говорят, что всегда готовы к самым сложным случаям. Для проведения высокотехнологичных медицинских операций сюда приезжают не только жители Московской области, но и других регионов.

«На базе нашей Жуковской городской клинической больницы проводятся такие сложные операции, и, самое главное, очень приятно, что все необходимое оборудование, которое необходимо для операции, в Жуковской больнице имеется», — рассказала главный врач ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ» Лилия Бусыгина,

Врачам удалось сохранить жизнь Мартиросяна и вернуть ему возможность ходить. Уже на второй день он мог садиться, а на четвертый начал передвигаться. Правда, пока с костылями. Совсем скоро он вернется к обычной жизни. Полное восстановление займет около двух месяцев.