Врачи вытащили таракана из уха пациента в Коломне

В Коломенскую больницу обратился 57-летний мужчина, который пожаловался на острую боль в ухе. Он пояснил, что почувствовал ее, когда проснулся, и предположил, что ему в ухо заполз таракан.

Мужчина обратился за помощью в оториноларингологическое отделение Коломенской больницы. Врачи провели осмотр и нашли в ухе пациента насекомое — именно движения таракана стали причиной боли, которую тот испытывал. Насекомое проникло в слуховой проход, пока мужчина спал.

«Для извлечения таракана мы подцепили его аттиковым зондом, а затем вымыли из слухового прохода. Живое насекомое в ухе прежде всего доставляет дискомфорт и боль, но могут быть последствия и более серьезные. Оно может повредить барабанную перепонку, травмировать слуховой проход, что в итоге приведет к воспалительным процессам в ухе и даже к снижению слуха», — рассказала врач-оториноларинголог Татьяна Ильичева.

Она подчеркнула, что в подобных ситуациях человек должен незамедлительно обратиться в больницу, а не пытаться достать насекомое самостоятельно. Дело в том, что использование для этого посторонних предметов, таких как пинцет или спичка, может привести к травмам перепонки.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже отпустили домой.