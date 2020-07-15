«Врачи всегда на передовой». Коллектив больницы в Чехове наградили за работу в период пандемии

Тогда оперативно развернули около 150 коек. По словам медиков, расслабляться нельзя. Сегодня под наблюдением еще остаются 20 человек с COVID-19 средней и тяжелой форм.

Но большинство пациентов лечатся дома. Вместе с тем больница уже принимает жителей на плановые осмотры. Андрей Воробьев приехал, чтобы встретиться с коллективом и поблагодарить всех врачей за работу.

Я хочу сказать вам слова благодарности. У нас врачи всегда на передовой, особенно в Чехове, когда летом город вырастает в пять раз. Я хочу поздравить и вручить благодарности. Пожелать самим здоровья. И чтобы любые испытания мы с вашей помощью прошли достойно Андрей Воробьев.

Так, врачи вспоминают, что работать приходилось практически без перерывов. А заведующая отделением лучевой диагностики Юлия Кочетова поделилась, что на остальные дела буквально не оставалось времени.

«У меня в мае был один выходной — девятого числа. Практически все праздники работали. Ни минуты не было, чтобы расслабиться и отдохнуть. Все время в напряжении», — сказала она.

Андрей Воробьев подчеркнул, что все врачи проявили выдержку, показали настоящий профессионализм в условиях пандемии. Он, вручая награды, назвал COVID-19 тяжелой историей для всех.

Врачи у нас отличились. И показатели хорошие. Понятно, что эта ковидная история была очень тяжелой для всех. У нас из Мытищ можно было привезти в Подольск, из Подольска и Коломны — в Солнечногорск. <…> Сегодня ситуация уже стабилизируется. И мы все очень надеемся, что ковид будет уходить. Спасибо большое вам! Андрей Воробьев.

И он добавил, что по программе президента на борьбу с COVID-19 направили большие ресурсы. Это все, что было связано с защитой и лекарствами.

Подмосковье возобновляет оказание плановой помощи врачей с июня. Жители вновь получат узкопрофильную консультацию. В поликлиниках уже действуют новые правила. Вход разрешают в перчатках и масках. На пороге измеряют температуру. Интервал между записями — полчаса, чтобы провести дезинфекцию.

Улучшение эпидемической обстановки Подмосковья позволило вернуть к плановой работе и шесть аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19, а теперь жителям удастся воспользоваться ими сразу в нескольких округах.