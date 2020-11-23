Врачи вернули жительнице Пушкино с деформацией стопы возможность ходить

Врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова в Пушкино помогли пациентке с тяжелой деформацией пальцев на стопе. Теперь женщина сможет свободно ходить. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Жительница Пушкино обратилась за помощью в травматологическое отделение Московской областной больницы имени В. Н. Розанова. Тяжелая деформация пальцев на стопе мешала женщине ходить.

Врачи диагностировали вальгусную деформацию стопы, которую часто называют «косточкой на ноге». При таком диагнозе у пациента значительно увеличен угол между первой и второй плюсневыми костями. Постепенно на головке кости образуется бугорок, который при постоянном давлении воспаляется. Из-за деформации основной сустав преждевременно изнашивается, а костный нарост значительно увеличивается.

«Для устранения деформации переднего отдела стопы было применено несколько хирургических методик, в частности, выполнены остеотомии всех пяти плесневых костей и основной фаланги большого пальца с последующей фиксацией титановыми имплантатами», — пояснил заведующий травматологическим отделением Арутюн Туфанян.

Он добавил, что операция длилась более двух часов. Медикам удалось восстановить правильную форму и нормальную биомеханику стопы.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее отпустили домой. Она проходит амбулаторное лечение.