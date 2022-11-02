Врачи в Жуковском спасли прищемившего руку мужчину от ампутации | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 12:21 Врачи в Жуковском спасли прищемившего руку мужчину от ампутации Unsplash

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Пациент 40 лет поступил в больницу Жуковского с болезненным отеком левой руки. Пару дней назад он прищемил кисть дверью, и она стала увеличиваться в объеме. Со временем боль набрала силу и снять ее лекарствами уже не получалось. Мужчина обратился за медицинской помощью.

Врачи провели обследование и выявили у пациента острое гнойное воспаление левой кисти и предплечья. Ситуация осложнялась начавшимся сепсисом. Стремительное развитие инфекции спровоцировал сахарный диабет, о котором мужчина не знал. Его экстренно отправили в отделение гнойной медицины, где врачи выполнили сложную операцию по спасению руки. Рану вскрыли от кисти до локтя.

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«Было проведено три операции. Сначала мы вскрыли гнойное воспаление, затем рассекли омертвевшие ткани и обследовали послеоперационную рану. В конце ушили ткани. Из-за того что у пациента не хватало собственной кожи, воспользовались подкожной жировой тканью. Руку удалось спасти», — рассказал врач-хирург отделения гнойной хирургии Анна Маркова.

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На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Врачи дали ему рекомендации по питанию в связи с выявленным сахарным диабетом.

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