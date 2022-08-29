Врачи в Воскресенске впервые провели операцию по удалению камней в почках лазером

В урологическое отделение Воскресенской областной больницы поступила 59-летняя женщина с почечной коликой, отсутствием мочи и пиелонефритом — воспалением почек. Ей провели подробное обследование, в ходе которого выявили множественные камни в почках и мочеточниках с обеих сторон. Камни полностью перекрыли ей отток мочи. Некоторые камни по размеру составляли сразу 25 миллиметров.

На первом этапе лечение женщине восстановили функцию почек и провели курс лечения пиелонефрита. Затем к делу приступили сразу две бригады врачей-урологов. При помощи двух лазерных систем они раздробили камни с обеих сторон.

«Это первая подобная операция в нашей больнице. Раньше при такой ситуации пациентке потребовалось бы несколько эндоскопических операций. В результате слаженной работы наших врачей удалось полностью раздробить все камни в мочеполовой системе женщины, превратить их в песок и вывести из организма. Важно, что операция проводилась малоинвазивно — через естественные пути и один 4-миллиметровый прокол», — сказал главный врач Воскресенской областной больницы Юрий Райхман.

Операция продлилась 2 часа. Благодаря тому, что она проводилась эндоскопически, послеоперационный период протекал без осложнений, восстановление было быстрым. Сейчас женщина уже выписана из больницы.

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