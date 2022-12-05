Подмосковье 05 декабря 2022, 14:01 Врачи в Воскресенске удалили катаракту и восстановили зрение 22-летнему пациенту

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В отделение офтальмологии в Воскресенске поступил 22-летний пациент, который пожаловался медикам, что у него стало портиться зрение. Врачи сразу же провели молодому человеку обследование, в ходе которого выяснили: у него оказалась деформация радужной оболочки и развитие осложненной катаракты обоих глаз. Все это сопровождалось также помутнением хрусталика.

Ранее этот пациент перенес так называемый увеит — это воспаление сосудистой оболочки глаза. На этом фоне у него начала развиваться катаракта, а следовательно, стало значительно портиться зрение. Выход был только один — срочная операция. В ее ходе пациенту удалось восстановить переднюю камеру глаза, структуру радужки. Катаракту врачи оперативно удалили, поставили ему самую современную линзу, которая позволит ему хорошо видеть и близко, и далеко.

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«Уникальность операции заключалось в том, что реконструкция производилась не поэтапно, а за одно оперативное вмешательство и заняла не больше 30 минут. После операции острота зрения улучшилась с 2 до 80%. Нам удалось предотвратили инвалидность и существенно улучшили зрение пациенту», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Воскресенской больницы Ильдар Камалов.

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Сейчас молодой человек не жалуется на свое самочувствие, его уже выписали из больницы домой, долечиваться он будет в амбулаторных условиях. Пока операцию ему провели только на одном глазу, в скором времени, по мере выздоровления, медики возьмут в работу и второй орган.