Подмосковье 02 февраля 2023, 18:21 Врачи в Видном спасли ребенка с тяжелой анемией

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В районную клиническую больницу в Видном поступил ребенок с показателем гемоглобина 24 грамма на литр крови при норме 120 граммов. Анемия у мальчика началась из-за выявленного апластического заболевания. Отмечается, что это редкая патология.

Ребенок был слаб, ничего не ел и плохо спал. Чтобы спасти мальчика, врачи дважды переливали ему эритроцитарную массу.

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«Благодаря оперативным и грамотным действиям врачей все обошлось благополучно. Сейчас мальчик проходит дополнительную диагностику для определения терапевтического лечения», — сообщила заведующая педиатрическим отделением ВРКБ Марина Царева.

Еще одному годовалому ребенку, поступившему в больницу с показателем гемоглобина 56, также сделали переливание, которое улучшило его состояние. В данном случае болезнь была спровоцирована железодефицитом.

Анемия опасна для детей тем, что на ее фоне быстро развивается утомляемость, появляются головокружения. Сердце начинает работать быстрее, а нехватка кислорода в организме приводит к общему ослаблению организма ребенка, что становится причиной заражения разными инфекциями. Для профилактики болезни в рацион ребенка следует включить больше печени и мяса, а также яичных желтков, орехов и фруктов.

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