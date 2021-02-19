Врачи в Видном спасли пациента после отпуска в экзотической стране

Житель Ленинского округа поступил в Видновскую районную клиническую больницу по скорой почти с трапа самолета. В одной из экзотических стран, где отдыхал мужчина, он заразился COVID-19, но не придал значения симптомам.

Повышенную температуру пациент списал для себя на акклиматизацию и солнечный удар. Позднее началась одышка, боль в груди. Там же, на отдыхе, молодого человека укусило в ухо насекомое.

«При поступлении в больницу у него была диагностирована двусторонняя пневмония, ПЦР-исследование подтвердило COVID-19. Помимо этого, из-за укуса насекомого у пациента развился абсцесс правого наружного слухового прохода. Это гнойное воспаление, способное привести к внутричерепным осложнениям и смерти», — рассказала заведующая ЛОР-отделением больницы Видного Кристина Таджикулова.

Абсцесс был вскрыт, место воспаления прочищено и обработано. В данный момент пациента продолжают лечить от абсцесса наружного уха и COVID-19.