Подмосковье 08 декабря 2022, 20:20 Врачи в Ступине спасли 55-летнего мужчину с признаками ишемического инсульта Публичное достояние

Читать 360tv в

Врачи больницы в Ступине прооперировали 55-летнего мужчину, поступившего в медучреждение с признаками ишемического инсульта. Медики своевременно провели операцию по удалению тромба из артерии головного мозга, сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

Когда пациента доставили в больницу, после проведенной диагностики врач установил окклюзию — закупорку среднемозговой артерии, которая снабжает кровью большую часть головного мозга. Специалисты сразу начали оказывать пациенту медикаментозную помощь — ввели препарат, который растворяет тромбы, после чего было принято решение о проведении эндоваскулярной тромбоэкстракции.

Реклама

«Чтобы достигнуть артерии мозга, мы провели оперативное вмешательство через прокол бедренной артерии ноги с использованием трубочек-катетеров, которые ввели снизу вверх прямиком в артерии головного мозга, где и находился тромб. Объем тромба был достаточно большого размера — около трех сантиметров, что осложняло его извлечение. Операция заняла более часа, однако тромб удалось благополучно удалить», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ступинской больницы Петр Золотарев.

Реклама

Специалист отметил, что после операции у пациента постепенно начали исчезать признаки инсульта, его перевели из реанимации в отделение неврологии. Сейчас мужчина готовится к выписке.

В подмосковном Минздраве напомнили, что важно вовремя распознать признаки инсульта — если у человека одновременно появились внезапное онемение или слабость в лице, руке или ноге, проблемы с речью или трудности с ее пониманием, потеря равновесия или нарушение координации, то необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».