Подмосковье 20 декабря 2022, 12:38 Врачи в Сергиевом Посаде спасли пациентку с кистомой объемом 25 литров Unsplash

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Пациентку 65 лет доставили в гинекологическое отделение Сергиево-Посадского Центра материнства и детства на машине скорой помощи. Она жаловалась на увеличение живота, сильную слабость и кровянистые выделения.

Как выяснилось на обследовании, в течение двух лет у женщины развивалась кистома, но она обратилась к врачам только когда симптомы болезни стали явными и повлияли на общее состояние. За это время новообразование малого таза достигло огромных размеров. Специалисты приняли решение об операции

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«Операция продлилась около двух часов. Необходимо было действовать быстро, так как кистома в любой момент могла прорваться, что грозило стремительным развитием перитонита и смертью пациентки. В итоге все прошло успешно», — сообщила акушер-гинеколог Елена Ретунская.

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Кистома оказалась действительно гигантской — ее объем достигал 25 литров. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. Специалисты напомнили, что женщинам необходимо посещать гинеколога не реже одного раза в год.

Губернатор Андрей Воробьев побывал в строящемся детском госпитале в Красногорске. Здесь смогут получать помощь около 15 тысяч юных пациентов в год, причем многие из них будут приезжать из других регионов страны.

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