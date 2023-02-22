Подмосковье 22 февраля 2023, 15:22 Врачи в Щелкове спасли родившуюся раньше срока четверню младенцев

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Беременная четверней женщина 29 лет поступила в Щелковский перинатальный центр, когда у нее начались преждевременные роды. Команда акушеров-гинекологов приняла решение о проведении экстренного кесарева сечения.

«В результате операции на свет появились четыре недоношенных девочки, причем одна из них с экстремально низкой массой тела», — рассказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

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После того как девочки достаточно окрепли, они были переведены в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где находились уже вместе с мамой.

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Самой маленькой из рожденных потребовалось чуть больше времени для стабилизации состояния и набора веса, чем сестрам.

Благодаря слаженной работе врачей перинатального центра, новорожденные и их мама чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. К этому моменту девочки весили уже от двух до 3,3 килограмма.

Перинатальные центры и НИИ акушерства и гинекологии в Подмосковье спасли 280 детей с весом менее килограмма за 2022 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.

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