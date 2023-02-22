22 февраля 2023, 15:22
Врачи в Щелкове спасли родившуюся раньше срока четверню младенцев
Беременная четверней женщина 29 лет поступила в Щелковский перинатальный центр, когда у нее начались преждевременные роды. Команда акушеров-гинекологов приняла решение о проведении экстренного кесарева сечения.
«В результате операции на свет появились четыре недоношенных девочки, причем одна из них с экстремально низкой массой тела», — рассказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.Трое детей весили по 1,5 килограмма, в то время как четвертый младенец был легче килограмма. Детей выхаживали в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.
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После того как девочки достаточно окрепли, они были переведены в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где находились уже вместе с мамой.
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Самой маленькой из рожденных потребовалось чуть больше времени для стабилизации состояния и набора веса, чем сестрам.
Благодаря слаженной работе врачей перинатального центра, новорожденные и их мама чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. К этому моменту девочки весили уже от двух до 3,3 килограмма.
Перинатальные центры и НИИ акушерства и гинекологии в Подмосковье спасли 280 детей с весом менее килограмма за 2022 год.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.
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