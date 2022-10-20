Врачи в Реутове спасли мужчину с тяжелым осложнением панкреатита | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 16:26 Врачи в Реутове спасли мужчину с тяжелым осложнением панкреатита

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Недавно в больницу в Реутове поступил мужчина в возрасте 40 лет. Он говорил о том, что у него возникли сильные боли в области живота. Когда ему провели полное обследование, у него выявили панкреонекроз. Это достаточно тяжелое осложнение панкреатита, суть которого заключается в разрушении ткани поджелудочной железы. Часто получается так, что это будущем может привести к заражению крови, что может закончиться плачевно, даже летальным исходом.

Оказалось, что у мужчины уже начался гнойный процесс, который располагался в области забрюшинного пространства. Из-за этого уже начала повреждаться двенадцатиперстная кишка. В целом произвели семь оперативных вмешательств. Теперь нужно будет просто пить медикаменты. Некротические ткани и весь скопившийся гной уже удалили.

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«Также было сделано эндоскопическое стентирование двенадцатиперстной кишки — малоинвазивная процедура, при которой устанавливают короткую трубку с металлической стенкой в виде сеточки. Благодаря этой процедуре мы сомкнули пораженное отверстие», — рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Кудрявцев.

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Все операции в итоге смогли пройти успешно. Мужчину уже выписали из стационара, сейчас он находится на амбулаторном лечении. Специалисты еще раз всем напомнили, что за медицинской помощью нужно обращаться как можно более своевременно, это просто позволит избежать значительного ухудшения состояния.