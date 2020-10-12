Врачи в Пушкино удалили из почки пациента гигантский камень

Врачи Московской областной больницы имени В. Н. Розанова в Пушкино удалили у 70-летнего пациента гигантский камень из почки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Пациент поступил в больницу с болью в пояснице. Обследование показало, что у мужчины в почке крупный камень.

«Учитывая размер камня на снимке, мы решили выполнить литотомию — удалили камень хирургическим путем. То, что мы увидели во время операции, превзошло наши ожидания. Камня в почке такого размера я не видел за всю свою огромную практику — более пяти сантиметров в диаметре, а вес — 69,4 грамма», — пояснил заведующий урологическим отделением Михаил Коробенин.

Он добавил, что врачи смогли сохранить пациенту почку и восстановить ее нормальную функцию.

У пациента уже был камень в почке, но в другой. Его удалили более 20 лет назад в этой же больнице в Пушкино.

Медики отметили, что камень растет до таких размеров несколько лет, поэтому, чтобы избежать операции, нужно постоянно проходить диспансеризацию и профосмотры, не терпеть боль и своевременно обращаться к врачу.