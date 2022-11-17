17 ноября 2022, 14:34
Врачи в Пушкино спасли мужчину с ожогами 40% тела
Мужчину с обширным термохимическим ожогом доставили в Пушкинскую больницу. Вся его обожженная кожа была покрыта серебристым напылением, при этом пораженными оказались глаза и слизистые.
Пострадавший оказался в эпицентре взрыва бочки с алюминиевой пылью. Он получил сильнейшие ожоги 40% тела, а горячая алюминиевая пыль попала в дыхательные пути и глаза молодого человека.
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«Пациент находился в тяжелом состоянии, что потребовало экстренных действий. Реаниматологи преодолели проявления ожогового шока. Параллельно хирурги отмыли кожные покровы пациента и удалили нежизнеспособные ткани», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением больницы в Пушкино Артем Косов.
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С помощью операции и лекарств врачам удалось стабилизировать состояние парня. Из реанимации его уже перевели в хирургическое отделение, где лечение будет продолжаться.
Артем Косов отметил, что пренебрежение техникой безопасности едва не стоило пациенту жизни. Рубцы на его лице и теле останутся на всю жизнь.
В 2023 году в Подмосковье направят на здравоохранение 132 миллиарда рублей. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе будет продолжена программа поддержки врачей, а также строительство новых поликлиник, амбулаторий и ФАП.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
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