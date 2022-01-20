Врачи в Пушкино извлекли зубочистку из желудка ребенка

В Московскую областную больницу имени Розанова поступил 12-летний ребенок с жалобами на дискомфорт в животе. Как выяснилось, накануне вечером пациент по неосторожности целиком проглотил зубочистку. Специалисты извлекли предмет эндоскопическим методом, ребенка уже выписали.

Вечером после инцидента ребенок не чувствовал боли, поэтому родители решили не обращаться за медицинской помощью. Однако, уже на следующее утро у мальчика появилось першение в горле и боль в животе после завтрака.

Учитывая размеры и форму инородного тела, врачами было принято решение о проведении фиброгастроскопии для уточнения местоположения зубочистки. Под местной анестезией пациенту провели эндоскопическое исследование — зубочистку обнаружили на большой кривизне желудка, то есть в его левом крае.

«Удаление такого обоюдоострого предмета размером 5 сантиметров возможно исключительно эндоскопическим методом, который мы и применили. Это использование петли и дистального колпачка на эндоскопе, в который нужно было завести зубочистку и развернуть, чтобы при извлечении не ранить острым краем пищевод. Сделано все было быстро и решалось на ходу. Поверьте, удалить острый предмет такого размера без наркоза у ребенка очень сложно, и счастливый исход зависел не только от наличия эндоскопического оборудования, но и четкой совместной работы всей команды», — отметил заведующий отдалением эндоскопии, кандидат медицинских наук Дмитрий Александровский.

Ребенок чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение под наблюдение специалиста по месту жительства.