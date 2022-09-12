Врачи из Подольска спасли девушку с врожденной патологией яичника | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 12:26 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Подольска спасли девушку с врожденной патологией яичника

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В одну из поликлиник Подмосковья обратилась 29-летняя девушка, которая рассказала, что ее мучают тянущие боли внизу живота. Пациентке сразу же провели УЗИ-исследование, в ходе которого обнаружили новообразование в правом яичнике, которое было достаточно больших размеров. В итоге девушку направили в Подольский родильный дом, где медики установили, что новообразование оказалось зрелой тератомой.

Тератома — это врожденная патология, которая возникает еще во время эмбрионального развития. Она отличается тем, что в ней могут находиться волосы, зубы, в редких случаях даже более сложные органы, например, глаза или конечности. В этом случае патология долгое время себя никак не проявляла, поэтому девушка не знала, что ей нужна медицинская помощь.

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«Принимая во внимание репродуктивный возраст пациентки, мы приняли решение о проведении малоинвазивной, органосохраняющей операции. Правый яичник увеличен в размерах до 14 сантиметров за счет кистозного, толстостенного образования. Киста была удалена, а здоровая ткань яичника полностью сохранена. В удаленной тератоме были волосы, жировая и хрящевые ткани», — рассказал главный врач Подольского роддома Александр Скобенников.

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Врачи отработали очень слаженно и качественно, операция завершилась успешно. В будущем пациентка сможет стать мамой, сейчас она хорошо себя чувствует, ее уже выписали домой.

Ранее сообщалось, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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