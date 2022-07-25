Врачи в Подмоссковье удалили пациентке кисту яичника размером с мяч

В Дмитровскую больницу обратилась жензина 40 лет, которая жаловалась на сильную боль в области живота. При этом на профилактических осмотрах она не была больше трех лет. Ей провели обследование и выявили, что у нее образовалась огромная киста яичника с угрозой перекрута.

Диаметр кисты составил порядка 20 сантиметров. Врачи отметили, что такие запущенные ситуации не являются редкостью, особенно у молодых пациентов. Они обычно реже проходят профилактические осмотры и до последнего тянут с обращением за медицинской помощью.

«Мы стараемся влиять на эту ситуацию увеличением доступности медицинской помощи работающему населению: увеличили периодичность плановых выездных профилактических осмотров и Дней женского здоровья по субботам, когда без записи врача акушера-гинеколога может посетить каждая жительница округа», — рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Дмитровской областной больницы Наталья Можаровская.

Пациентке провели операцию, которая прошла успешно. Сейчас ее в удовлетворительном состоянии уже выписали домой. Специалисты напомнили, что нужно каждый год проходить осмотры и диспансеризацию. Чем раньше будет выявлена проблема, тем меньше ущерб для здоровья может быть причинен.