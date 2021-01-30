Врачи в Подмосковье вылечили 94-летнюю пациентку от COVID-19
У пожилой женщины при поступлении в больницу выявили коронавирус и 25% поражения легких. Ситуация осложнялась не только возрастом пациентки, но и наличием у нее ряда других заболеваний.
Женщина была помещена в палату интенсивной терапии и обеспечена постоянно подачей кислорода. Медикам удалось стабилизировать ее состояние и добиться хороших результатов. Об этом «Радио 1» сообщила заведующая инфекционным отделением Солнечногорской ЦРБ Валентина Лазуткина.
Пациентка после выздоровления была выписана из больницы и сейчас чувствует себя хорошо.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее призвал не отказываться от ношения масок и после того, как завершится пандемия коронавируса. Он подчеркнул, что людям с антителами тоже следует соблюдать меры защиты, рассказал «Царьград».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже более 80 тысяч жителей Подмосковья.