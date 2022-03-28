Врачи в Подмосковье спасли выпавшего с 13-го этажа мужчину

Врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова спасли мужчину, упавшего с высоты 13-го этажа. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Он находился в состоянии травматического шока, с переломами конечностей, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами и ранами головы, плеча, пяточной области, грудной клетки. Помимо этого, у мужчины выявили признаки разрыва селезенки.

После поступления в больницу и осмотра пациента сразу отправили в реанимацию для проведения противошоковой терапии. Когда состояние шока было купировано, пострадавшего прооперировали, рассказал заведующий отделением экстренной хирургии Артем Косов.

Помимо разрыва селезенки у него выявили травматическую забрюшинную гематому без повреждения крупных сосудов. После оперативного вмешательства пациента перевели в реанимацию. Там ему пришлось провести еще некоторое время. В итоге врачи смогли полностью поставить пациента на ноги, восстановить все двигательные функции. Сейчас его уже выписали.