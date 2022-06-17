Врачи в Подмосковье спасли недоношенного ребенка после домашних родов

В Московскую областную больницу имени профессора Розанова поступила молодая женщина, у которой прошли домашние роды. Выяснилось, что она ничего не знала о беременности и не посещала врачей все эти месяцы. Когда начались схватки, она просто решила, что отравилась. Только когда на свет появился младенец, она и ее супруг осознали, что стали родителями.

«Когда уже ребенок родился, они вызвали скорую. Их сразу привезли к нам. И сказать, что новоиспеченные мама и папа были удивлены, а они в этот момент были дома вдвоем, — это не сказать ничего», — рассказала заведующая родовым отделением Наталия Андреева.

Малыш родился раньше положенного срока, на тридцатой неделе беременности. Его вес составлял всего 1300 килограммов. В больнице оказали ребенку всю нужную ему помощь. Сейчас он находится в специальном отделении для недоношенных детей, где его состояние контролируют врачи.

Еще некоторое время ребенок пробудет в больнице. Только за пять месяцев текущего года в Подмосковье родились шестеро малышей, у которых была очень низкая масса тела, до полутора килограммов. Сейчас почти всех их уже выписали домой, дети хорошо развиваются, они начали набирать вес согласно норме. Некоторые уже смогли по всем показателям догнать своих сверстников.

Врачи напоминают всем женщинам, как важно внимательно относиться к своему здоровью и следить за менструальным циклом. При малейших подозрениях на беременность нужно сразу же обратиться в женскую консультацию.