Подмосковные врачи спасли 12-летнюю девочку с разрывом мочевого пузыря и яичника после ДТП | 360°

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29 сентября 2022, 18:26

Подмосковные врачи спасли 12-летнюю девочку с разрывом мочевого пузыря и яичника после ДТП

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В Воскресенской больнице в экстренном порядке поступила девочка в возрасте 12 лет. Она поступила к врачам в крайне тяжелом состоянии, после того, как попала в дорожно-транспортное происшествие. Однако врачам удалось спасти ребенка.

«Обследование показало повреждение таза и некоторых внутренних органов малого таза. Девочке сделали экстренную операцию, в ходе которой ушили разрыв мочевого пузыря и яичника, санировали брюшную полость, провели противошоковые мероприятия и в соответствии с маршрутизацией перевели в детскую реанимацию и травматологию в Одинцово», — рассказал главный врач Воскресенской больницы Юрий Райхман.

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В Одинцовской больнице ребенку продолжили проводить дополнительные операции. Например, для того, чтобы соединить костные отломки. Девочке провели металлоосинтез, во время которого кости таза и левой голени зафиксировали металлическими конструкциями. В итоге все операции прошли успешно, девочку уже готовят к выписке. Ожидается, что через несколько месяцев для передвижения ей больше не потребуются костыли, а все вспомогательные конструкции из металла смогут удалить в течение одного года.

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