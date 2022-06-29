Врачи в Подмосковье провели сложную операцию 100-летней пациентке

В травматологическое отделение Московской областной больницы имени профессора Розанова поступила столетняя пациентка, у которой диагностировали перелом бедренной кости. В таком случае нужно крайне быстро проводить операцию, иначе кость может неправильно срастись и человек станет инвалидом.

Женщина — коренная жительница Подмосковья. Она родилась в Наро-Фоминске, в военные годы служила в партизанском отряде. Никаких вредных привычек у нее никогда не было, к врачам она обращалась крайне редко. Татьяна Алексеевна до сих пор в хорошей форме — она стройная и активная.

Травму женщина получила как раз из-за своей активности — она пошла на балкон, где у нее неожиданно закружилась голова. Любая операция в таком возрасте — это серьезный риск, пенсионерку долго готовили, осматривали и обследовали. Все врачи решили, что все-таки надо оперировать.

«Действовали максимально аккуратно, как будто вазу хрустальную собирали. Конечно, определенные трудности возникали и в том, что мы не могли действовать стандартно, как происходит при данной операции, суставы не позволяли ее положить так, как требуется, — у нее двухсторонний артроз тазобедренных суставов, но наш Азамат Русланович Борануков (он контролировал процесс в операционной при помощи рентгенаппарата С-дуги), прямо чудеса творил, чтобы снимок сделать так, как надо. Кстати, это не самая наша пожилая пациентка — заведующий отделением Арутюн Карбисович Туфанян оперировал несколько лет назад пациентку, которой было 103 года», — рассказал проводивший операцию ее лечащий врач — травматолог-ортопед Артем Андреевич Архипов.

Операция прошла хорошо, сейчас Татьяна Алексеевна идет на поправку. Она уже может сидеть и вставать. В реабилитации ей очень помогают ее родственники. Сейчас ее уже выписали в удовлетворительном состоянии.