Врачи в Одинцове извлекли таракана из уха 62-летнего мужчины | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 14:28 Врачи в Одинцове извлекли таракана из уха 62-летнего мужчины

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В отделение врачей лор-больницы в Одинцове поступил 62-летний мужчина. У него очень болело ухо, он ощущал там сильный дискомфорт. Оказалось, что мужчина пытался сначала помочь себе сам — он чистил ухо ватной палочкой. Но ни к какому результату это вообще не привело. При осмотре врач понял, что все дело в таракане — насекомое заползло прямо в ухо и самостоятельно вылезать не собиралось.

«Насекомое достали при помощи пинцета. После извлечения удалось определить, что это был таракан. Также мужчине промыли слуховой канал и вытащили серные пробки. Пациент отметил, что стал лучше слышать», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Одинцовской больницы Михаил Коровин.

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Сейчас мужчина ощущает себя вполне хорошо. Специалисты уже прокомментировали эту ситуацию, они говорят ни в коем случае не пробовать доставать любые предметы или насекомых самостоятельно. Иначе может случиться так, что инородное тело просто протолкнется еще дальше. В таких случаях нужно просто как можно раньше обратиться за помощью врачей.

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