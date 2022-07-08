Врачи Ногинска спасли женщину с разрывом яичника при редкой форме внематочной беременности

Молодая женщина поступила в Ногинскую больницу с массивным внутрибрюшным кровотечением. У нее был также геморрагический шок, она находилась в критическом состоянии. У нее обнаружили редкую форму внематочной беременности — яичниковую беременность, с разрывом яичника.

«Яичниковая беременность относится к редким формам внематочной беременности. Доля этой патологии составляет 0,15% среди всех беременностей, а среди внематочных это 0,1-0,7%. Наиболее частые и грозные последствия яичниковой беременности связаны именно с массивным внутрибрюшным кровотечением», — рассказала заведующая гинекологическим отделением № 2 Ногинской областной больницы Ольга Шафрастова.

Врачи экстренно провели своей пациентке операцию. Удалось не только сберечь ей жизнь, но и полностью сохранить репродуктивную функцию. Сейчас женщина находится в дневном стационаре, она проходит медицинские процедуры и постепенно идет на поправку.