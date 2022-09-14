Врачи в Ногинске спасли пациентку с 10-летней маточной спиралью внутри | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 10:54 Поделиться Telegram

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Viber Врачи в Ногинске спасли пациентку с 10-летней маточной спиралью внутри

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В Ногинскую центральную районную больницу обратилась 38-летняя женщина, которая жаловалась на острую боль внизу живота, высокую температуру и рвоту. Когда собирали анамнез, то выяснили, что больше десяти лет назад пациентка установила внутриматочную спираль. Все это время она не посещала врачей и не меняла контрацептив. Стоит отметить, что максимальный срок, на который ставится спираль, составляет только пять лет. Потом ее обязательно нужно удалить, при желании можно установить новую.

«Обследование показало у пациентки гнойное тубовариальное образование — воспаление верхней части маточной трубы с яичником. Это опасно тем, что гнойная опухоль может прорваться в брюшную полость и привести к летальному исходу. Обычно при таком заболевании проводится оперативное лечение с удалением органа. Однако мы смогли иссечь гнойное образование, сохранив при этом матку и яичник», — сказала заведующая гинекологическим отделением № 2 Ногинской больницы Ольга Шафрастова.

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В итоге операция прошла успешно, врачам удалось сохранить пациентке репродуктивную функцию. Сейчас ее уже выписали из стационара на амбулаторное наблюдение врача-гинеколога.

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Как отмечают врачи, у внутриматочной спирали есть некоторые противопоказания. Поэтому перед тем, как устанавливать такой вид контрацептива, сначала нужно поговорить со своим гинекологом. Кроме того, важно на регулярной основе проходить обследования. Дело в том, что во время осмотра врач может увидеть самое начало воспалительного процесса, тогда получится вовремя начать лечение и избежать неприятных последствий.

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