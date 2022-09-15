Врачи в Мытищах восстановили лицо пострадавшему в ДТП мужчине | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 13:09 Поделиться Telegram

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Viber Врачи в Мытищах восстановили лицо пострадавшему в ДТП мужчине

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В Мытищнской больнице врачам удалось провести сложнейшую операцию. Туда поступил мужчина, который ранее пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Ему провели подробную диагностику и выявили, что у пациента перелом передней стенки лобной пазухи. Нужна была операция с использованием имплантов, и врачи смогли все сделать так, что на лице мужчины не осталось ни одного шрама.

«В срочном порядке была проведена реконструкция ее передней стенки с использованием титановых имплантов. Доступ к пазухам спланирован таким образом, чтобы все шрамы были скрыты под волосами, при этом на лице не было выполнено ни одного разреза», — рассказал врач челюстно-лицевой хирург Илья Давыдов.

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Медики смогли провести сложную и ювелирную работу. К текущему моменту пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы домой.

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Ранее стало известно, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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