Подмосковье 15 февраля 2023, 13:44 Врачи в Мытищах удалили 7 камней из почки пациентки

Читать 360tv в

Женщина 38 лет поступила в урологическое отделение Мытищинской больницы с жалобами на сильную боль в пояснице, высокую температуру и кровь в моче. Врачи выявили у нее врожденное заболевание, из-за которого в почках пациентки образовалось множество крупных камней.

«Через небольшой прокол кожи в почку установили трубку для восстановления оттока мочи и купирования острого воспалительного процесса. Спустя пару месяцев сделали эндоскопическую операцию по удалению камней», — рассказал заведующий урологическим отделением Александр Потапенко.

Реклама

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Реклама

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что поликлиники региона важно оснащать новым оборудованием. Речь шла о современных аппаратах для рентгена, маммографии, МРТ и КТ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».