15 февраля 2023, 13:44
Врачи в Мытищах удалили 7 камней из почки пациентки
Женщина 38 лет поступила в урологическое отделение Мытищинской больницы с жалобами на сильную боль в пояснице, высокую температуру и кровь в моче. Врачи выявили у нее врожденное заболевание, из-за которого в почках пациентки образовалось множество крупных камней.
«Через небольшой прокол кожи в почку установили трубку для восстановления оттока мочи и купирования острого воспалительного процесса. Спустя пару месяцев сделали эндоскопическую операцию по удалению камней», — рассказал заведующий урологическим отделением Александр Потапенко.Из почки женщины достали семь твердых образований размерами от 1,5 до двух сантиметров. Следующую операцию назначили для прочистки мочевых путей. В брюшную полость ввели лапароскоп со специальной камерой и удалили суженный участок.
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На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.
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Губернатор Андрей Воробьев отметил, что поликлиники региона важно оснащать новым оборудованием. Речь шла о современных аппаратах для рентгена, маммографии, МРТ и КТ.
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Врачи
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