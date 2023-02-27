Подмосковье 27 февраля 2023, 10:35 Врачи в Мытищах спасли 91-летнего пациента с обширным инсультом

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В региональный сосудистый центр Мытищинской городской клинической больницы поступил 91-летний мужчина с обширным инсультом. Пациент был крайне слаб, у него отсутствовала речь, а также была парализована половина тела.

Диагностика показала, что у пациента был тромб, который перекрыл кровоснабжающую артерию. Ситуация осложнялась преклонным возрастом — с годами сосуды становятся более атеросклеротическими, и врачам сложнее добраться до целевого сосуда. Специалистам нужно было в кратчайшие сроки извлечь тромб, чтобы спасти жизнь мужчины.

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«Мы приняли решение провести тромбэкстракцию — малоинвазивную манипуляцию. Пациенту через прокол в области паха через бедренную артерию ввели специальный тромбэкстрактор к мозгу, который захватил тромб. С помощью катетера извлекли его из сосуда», — сообщил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.

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Операция длилась около получаса, все время мужчина находился в сознании. Процедура позволила полностью восстановить функции опорно-двигательного и речевого аппаратов. Через 10 дней пациента выписали в удовлетворительном состоянии.

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