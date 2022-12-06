Подмосковье 06 декабря 2022, 14:15 Врачи в Луховицах спасли мужчину с ножом в животе Unsplash

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Пациент с ножевым ранением живота поступил в приемное отделение Луховицкой больницы с бригадой скорой помощи. Осмотрев рану, врачи приняли решение об операции.

«На операции мы удалили нож из области живота пострадавшего. Пациенту повезло, так как крупные сосуды не были задеты и внутренние органы практически не пострадали», — рассказала заведующая приемным отделением Луховицкой больницы Елена Мотырова.

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Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Операция прошла без осложнений.

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В 2023 году врачи продолжат получать поддержку Подмосковья в части покупки жилья. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе будет продолжаться программа социальной ипотеки, на которую направят 1,5 миллиарда рублей.

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