Подмосковье 12 декабря 2022, 16:22 Врачи в Люберцах спасли ребенка с палочкой от леденца в желудке Unsplash

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Родители полуторагодовалого ребенка обратились в Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах. У мальчика болел живот, и мама заподозрила, что он мог проглотить палочку от ленедца.

Пластмасса прозрачна для рентгеновских лучей и на снимках ее не видно. Врачам пришлось искать инородное тело при помощи гастроскопии. Оказалось, что палочка от конфеты действительно находится в желудке ребенка — причем, в самой нижней его части, которая переходит в 12-перстную кишку.

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«Это уже второй такой случай в нашем центре всего за неделю. Под общей анестезией инородное тело мы удалили эндоскопическим способом. При этом окружающие ткани и органы не были повреждены», — рассказал врач-хирург детского хирургического отделения Иван Жирнов.

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После операции врачи приглядывают за маленьким пациентом в стационаре. В ближайшее время он будет выписан из больницы.

Хирурги напоминают, что при первых подозрениях на то, что ребенок что-то проглотил, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. В этом случае специалисты попытаются извлечь инородное тело, не прибегая к операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что скоро в регионе появится уже пятый по счету поселок для врачей. Для этого в Воскресенске выделили около девяти гектаров земли.

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