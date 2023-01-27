Подмосковье 27 января 2023, 12:16 Врачи в Люберцах провели младенцу уникальную операцию по сращиванию пищевода Источник фото: unsplash.com

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Врачи из Люберец провели младенцу операцию по сращиванию пищевода, которую ранее не делали в Подмосковье. Новорожденный появился на свет с атрезией органа — с отверстием в нем. Хирургическое вмешательство длилось неделю.

Стандартная операция была опасна для жизни мальчика. Ситуацию усложняло сердце, которое находится с другой стороны.

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В итоге врачи Московского областного центра охраны материнства и детства выбрали процедуру Фокера. Юного пациента оперировали в два этапа. С помощью проколов медики к концам пищевода привязали веревки и вытягивали его в течение семи дней. После этого орган сшили.

Сейчас жизни младенца ничего не угрожает. Сегодня его вместе с мамой выписали.

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