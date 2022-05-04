Врачи в Коломне спасли жизнь девочки, которую укусила гадюка

Многие жители Москвы и Подмосковья предпочитают отдыхать в майские праздники на природе и забывают об опасности, которую несут змеи. Недавно в Коломенскую больницу поступила десятилетняя девочка, которую укусила гадюка.

Состояние ребенка оценивалось как тяжелое. Медики в экстренном порядке оказали ей всю необходимую помощь.

«В экстренном порядке врачи оказали ребенку всю необходимую медицинскую помощь — ввели сыворотку против яда гадюки, обработали место укуса. К счастью, ребенка доставили своевременно, и сейчас жизни и здоровью девочки ничто не угрожает», — рассказал главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

В Подмосковье можно увидеть три вида змей: гадюк, ужей и медянок. Специалисты напомнили, что если змея все-таки укусила человека, то отсасывать яд из ранки крайне нежелательно. Место укуса надо обработать перекисью водорода или антисептиком, а потом обратиться за медицинской помощью.