Врачи из Коломны спасли проглотившую магнит 5-летнюю девочку | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 15:57 Врачи из Коломны спасли проглотившую магнит 5-летнюю девочку

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В хирургическое отделение Коломенской областной больницы поступил ребенок в возрасте пяти лет, который проглотил магнит с холодильника. Родители смогли вовремя заметить, что этот магнит пропал, и быстро решили привезти дочь к врачам.

«К счастью, проглоченный магнит не успел покинуть желудок. И с помощью специального эндоскопического оборудования — корзинки Дормиа — мы извлекли инородное тело. Магнит размером2×2 см был с закругленными краями в мягкой пластиковой оболочке, поэтому не повредил стенки желудка», — сказал заведующий эндоскопическим отделением Коломенской областной больницы Владимир Кабаргин.

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После того, как магнит удалось извлечь из организма, девочка еще примерно сутки находилась под наблюдением медиков. Потом ее выписали домой. Врачи напоминают, что для детей отдельно опасными могут быть именно маленькие предметы. Дети часто их глотают, и промедление тут может быть откровенно опасным. Предмет может опуститься в кишечник, диаметр кишки у ребенка всегда небольшой, и инородное тело просто может в ней застрять, повредить ее. Магниты при этом отдельно опасны — они могут начать разъедать кишечник.

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Детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Особенно тогда, когда у них остается доступ к мелким предметам. Дети могут не только их съесть, но и засунуть в ухо, рот, нос. Обращаться за помощью к медикам нужно в таких случаях незамедлительно, любое промедление может привести как минимум к неотвратимости операции.