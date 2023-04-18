Подмосковье 18 апреля 2023, 10:17 Врачи в Коломне провели успешную операцию пациентке с опухолью мозга

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В Коломенскую больницу поступила женщина 40 лет с жалобами на постоянные головные боли, головокружения и повышенное давление. Исследования выявили у пациентки новообразование. Врачи приняли решение о проведении экстренной операции по удалению опухоли головного мозга.

«Операция проводилась через подвисочный доступ с использованием операционного микроскопа и другого современного нейрохирургического оборудования. В результате оперативного вмешательства мы удалили образование диаметром около 6 сантиметров, которое росло из оболочек головного мозга», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Андрей Миронов.

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Новообразование оказалось доброкачественным. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана под наблюдение врачей-неврологов.

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