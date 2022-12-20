Подмосковье 20 декабря 2022, 17:57 Врачи в Коломне осмотрели почти 350 детей из Луганска и Донецка

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Врачи Коломенской больницы осмотрели уже 343 ребенка из Луганска и Донецка в пунктах временного размещения беженцев. Они совершают регулярные выезды.

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Главный врач Коломенской больницы Олег Митин подчеркнул, что педиатры внимательно наблюдают за здоровьем и состоянием детей.

При необходимости детей направляют на углубленное обследование у узкопрофильных специалистов в детской поликлинике. Олег Митин

Он уточнил, что в поликлинике выполняют лабораторные и инструментальные исследования.

«Всего было осмотрено уже 343 ребенка», — отметил Олег Митин.

Сотрудники больницы регулярно навещают детей в пунктах временного размещения беженцев с конца сентября.

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