20 декабря 2022, 17:57
Врачи в Коломне осмотрели почти 350 детей из Луганска и Донецка
Врачи Коломенской больницы осмотрели уже 343 ребенка из Луганска и Донецка в пунктах временного размещения беженцев. Они совершают регулярные выезды.
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Главный врач Коломенской больницы Олег Митин подчеркнул, что педиатры внимательно наблюдают за здоровьем и состоянием детей.
При необходимости детей направляют на углубленное обследование у узкопрофильных специалистов в детской поликлинике.
Олег Митин
Он уточнил, что в поликлинике выполняют лабораторные и инструментальные исследования.
«Всего было осмотрено уже 343 ребенка», — отметил Олег Митин.
Сотрудники больницы регулярно навещают детей в пунктах временного размещения беженцев с конца сентября.
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