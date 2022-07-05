Врачи из Клина помогли местной жительнице стать мамой в 8-й раз

У одной из жительниц Клина в жизни произошло радостное событие — она стала мамой уже в восьмой раз. Роды у мамы-героини принимали врачи Клинской областной больницы. Благодаря слаженной и высокопрофессиональной работе медиков на свет появилась девочка, которую счастливые родители решили назвать Ульяной.

О восьмых родах у женщины рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья. Там отметили, что вес девочки составил 3210 граммов, рост — 49 сантиметров.

«В нашем роддоме с начала года на свет появилось 836 детей — 425 мальчиков и 411 девочек. В Клинском роддоме созданы хорошие условия для мам и детей. Сотрудники на протяжении всего пребывания в стационаре внимательно и чутко относятся к своим пациентам. К нам приезжают рожать из соседних районов и областей. Мы регулярно проводим дни открытых дверей, когда будущие мамочки могут познакомиться с медицинским персоналом, посмотреть родильные залы и палаты», — сказала заведующая акушерским отделением родильного дома Клинской областной больницы Анна Самко.

Теперь в этой счастливой семье будут подрастать трое мальчишек и пять девочек. Старший ребенок уже успешно окончил школу, он поступил на обучение в колледж. Остальные ребята в многодетной семье — школьники.

Жителям Подмосковья напоминают, что в регионе продолжает свою работу Единый кол-центр системы родовспоможения. Он называется «Стань мамой в Подмосковье», в нем работает множество операторов. Они готовы рассказать женщинам, которые собираются стать матерями, какие документы необходимо подготовить для роддома, как записаться на получение подарочного набора для рожениц, также операторы записывают женщин ко всем необходимым им специалистам.