Подмосковье 28 ноября 2022, 13:15 Врачи в Химках провели мужчине сложную операцию на уретре

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В больницу в Химках, в урологическое отделение поступил пациент в возрасте 52 лет. Он жаловался на то, что у него начались сильные боли при мочеиспускании. Врачи обследовали мужчину и выяснили, что у него есть проблемы с уретрой. У него сузился мочеиспускательный канал, потому что в стенках стала образовываться рубцовая ткань, поэтому само мочеиспускание стало затруднено. При этом такую ткань нужно обязательно удалять, иначе есть риски, что болезнь со временем начнет только прогрессировать.

Мужчине провели заместительную уретропластику. Таким образом получилось пластически восстановить проходимость канала. Ему удалили рубец, для этого пришлось предварительно вскрывать просвет уретры. Нужно было обязательно восстанавливать дефект — для этого у мужчины взяли ткань из внутренней стороны щеки.

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«Такой метод является прекрасной альтернативой пластике уретры, потому как слизистая щеки имеет способность хорошо приживаться. Также происходит равномерное заживление ран в полости рта спустя несколько суток после операции. Операция прошла успешно, участок щеки зажил», — рассказал заведующий урологическим отделением Химкинской больницы Алексей Игнатьев.

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Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы на амбулаторное лечение.