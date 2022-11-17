Подмосковье 17 ноября 2022, 16:15 Врачи в Электростали спасли женщину с 20-летней кистой яичника

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Пациентку 47 лет доставили в гинекологическое отделение Электростальской больницы с жалобами на боли внизу живота. Оказалось, что еще 20 лет назад у нее обнаружили кисту, которую она побоялась удалять.

При обследовании врачи нашли также большое количество спаек, образовавшихся в брюшной полости пациентки в связи с давним удалением матки. Она знала и о кисте, но боялась ее трогать и на протяжении долгого времени терпела изнуряющие боли. Наконец, специалистам удалось убедить женщину в необходимости операции.

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«Мы удалили кисту размером 20 на 15 сантиметров, которая занимала всю брюшную полость от легких до малого таза. Рассекли спайки и восстановили анатомию кишечника. На кожу наложили косметические швы», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Электростальской больницы Игорь Ликий.

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Гистология показала, что новообразование было доброкачественным. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Она продолжит жить обычной жизнью, позабыв о длительных и сильных болях.

В 2023 году в Подмосковье направят на здравоохранение132 миллиарда рублей. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе будет продолжена программа поддержки врачей, а также строительство новых поликлиник, амбулаторий и ФАП.

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