Врачи в Домодедове спасли 32-летнюю женщину от инфаркта | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 18:33 Врачи в Домодедове спасли 32-летнюю женщину от инфаркта

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В больницу Домодедова поступила 32-летняя женщина с сильными болями в области грудной клетки. Пациентка рассказала, что они внезапно начались во время тренировки в фитнес-клубе. После проведения ЭКГ врач-кардиолог выявил признаки острого коронарного синдрома, состояние женщины оценили как предынфарктное. Специалисты своевременно сделали операцию, здоровью пациентки сейчас ничего не угрожает.

«Женщине была проведена малоинвазивная операция по стентированию правой коронарной артерии. В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей в кардиологическом отделении больницы», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Леонид Гинзбург.

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Сейчас женщина чувствует себя хорошо, в скором времени ее выпишут. Врачи напомнили, что необходимо вести здоровый образ жизни, и посоветовали пациентке впредь не совмещать занятия спортом и курение.

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