09 января 2023, 16:51
Врачи в Долгопрудном удалили тромб размером 20 сантиметров из бедра пенсионерки
В Долгопрудненскую больницу поступила 73-летняя пациентка. Женщина жаловалась на сильный отек, онемение и изменение цвета кожи ноги. Врачи приняли решение экстренно оперировать пожилую пациентку.
Пенсионерка сообщила, что уже несколько лет мучается от болей в конечности и трудностями при ходьбе, однако эти симптомы не подтолкнули ее обратиться к медикам.
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После проведенного обследования специалист диагностировал тромбоз кровеносных сосудов. Кровоток в бедренной вене пациентки практически отсутствовал, а цвет ноги свидетельствовал о нарушении кровоснабжения тканей. Такие повреждения могут привести к некрозу тканей, гангрене, ампутации и даже летальному исходу. Врачи решили провести экстренную операцию.
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«Под спинальной анестезией мы извлекли из бедренной артерии гигантский 20-сантиметровый тромб. Операция заняла около часа, тромб удалось благополучно удалить», — сообщил заведующий вторым хирургическим отделением Сергей Лисин.
Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо. Медики заверили, что скоро она отправится домой.
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