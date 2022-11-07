Врачи в Долгопрудном удалили девочке 13-сантиметровую кисту яичника | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 12:28 Врачи в Долгопрудном удалили девочке 13-сантиметровую кисту яичника

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В гинекологическом отделении больницы оказалась девочка в возрасте 15 лет. Она говорила, что у нее возникла острая боль внизу живота. После того, как ей провели обследование, у пациентки выявили дермоидную кисту левого яичника размером 12 на 13 сантиметров, также у нее перекрутились левые придатки матки. Дермоидная киста- это доброкачественное образование, в котором может находиться жировая ткань, а также волосы, ногти и другое.

«Было решено провести малоинвазивную лапароскопическую операцию, которая обеспечивает быструю реабилитацию пациента. Мы удалили новообразование, а также восстановили расположение внутренних органов. Важно, что репродуктивную функцию у девочки удалось сохранить», — рассказала хирург-гинеколог Центра репродуктивного здоровья детей и подростков Московской области на базе гинекологического отделения Долгопрудненской больницы Венера Бдоян.

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К этому моменту девочка ощущает себя хорошо, ее уже выписали из больницы домой. На этом фоне врачи еще раз напомнили о том, что нужно как можно чаще и регулярнее проходить профессиональные осмотры. Именно так проще всего выявить различные патологии и болезни еще на самой первой стадии, это крайне важно, потому что только в самом начале разные заболевания легче всего можно вылечить полностью.

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