Врачи в Долгопрудном спасли 24-летнего мужчину с аномалией колена | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 12:37 Врачи в Долгопрудном спасли 24-летнего мужчину с аномалией колена

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В травматологическом отделении Долгопрудненской больницы приняли мужчину 24 лет. Он жаловался на то, что практически не может разгибать колено, в такие моменты он ощущал сильную болью. Ему провели обследование, на котором выяснилось, что в колене есть доброкачественное образование — хондомотоз. Это своеобразный сгусток белка, который оброс соединительной тканью и затвердел.

Такое заболевание считается генетическим, при нем может возникнуть атрофия мышц коленного сустава. Если вовремя не начать лечение, в будущем может дойти вообще до ампутации конечности. В итоге медики решили, что нужно провести мужчине малоинвазивное хирургическое вмешательство.

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«Мы выполнили пациенту артроскопию коленного сустава — операцию, позволяющую осуществить весь необходимый объем работы через 2-3 прокола кожи. Удалили хондромное тело размером 1,5×2,0 см. Через несколько часов пациент уже мог самостоятельно вставать и ходить. Мужчине назначен курс реабилитации», — рассказал врач-хирург Долгопрудненской больницы Игорь Симанихин.

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К этому моменту пациент уже ощущает себя хорошо, врачам удалось полностью сохранить его двигательные функции. После того, как он полностью восстановится, его выпишут на амбулаторное лечение.